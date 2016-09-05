В Москве голый мужчина в жилетке гаишника пытался останавливать машины

На востоке столицы произошёл странный инцидент: голый мужчина пытался останавливать водителей в Окружном проезде. При этом на нем были жилетка с надписью ДПС и фуражка, как у полицейского.

Мужчина попал в объектив видеорегистратора, принадлежащего Алене Калмыковой. Она позже рассказала РИА Новости, что сначала подумала, будто её остановил настоящий гаишник, но после пригляделась и поняла, что на посту "страж порядка" стоит совершенно голым.

Она рассказала, что ехала недалеко от Измайловского парка, а после перекрестка чуть превысила скорость. Тогда-то "инспектор" и остановил ее.

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