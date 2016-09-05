Ловец покемонов из Екатеринбурга просил политического убежища перед арестом

Накануне ареста Руслана Соколовского, блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови, неизвестные взломали его почтовый ящик. Переписка видеоблогера попала в Сеть. Оказалось, что перед судом юноша написал несколько десятков писем в иностранные консульства с просьбой политического убежища.



Пранкер Лексус, выложивший материалы в Сеть, утверждает, что почтовый ящик блогера был взломан за несколько дней до суда. Сам Соколовский сообщил о том, что у него взломали почту, аккаунты в социальных сетях Twitter и Instagram, 31 августа в своем видеоролике на канале YouTube. На видео Руслан Соколовский говорит, что его почту и соцсети взломал некий Николай Соболев.



Напомним, в минувшую пятницу по решению суда Руслан Соколовский был заключён под стражу. Ему предъявлены обвинения в совершении двух эпизодов преступления по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и одного эпизода по ч. 2 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, совершённое в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний). Блогеру грозит до 5 лет лишения свободы. Арест пранкера продлится 2 месяца – до ноября 2016 года, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.



Екатеринбургский блогер заслужил внимание правоохранителей после того, как в середине августа опубликовал на своем YouTube-канале ролик о том, как он поиграл в Pokemon GO в Храме-на-Крови. Своими действиями юноша хотел выразить протест против запрета ловить покемонов в церквях и привлечь внимание общественности к этой проблеме. Об этом Руслан Соколовский неоднократно заявлял публично в своих видео.