5 сентября Олег Шишов, отстреливавшийся от более чем 20 человек в цыганском поселке в Екатеринбурге, сдался полиции. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области эту информацию подтвердили. Стрелок добровольно пришел в полицию в сопровождении соседей и представителей ряда СМИ.



Он написал встречное заявление о привлечении к уголовной ответственности неизвестных ему людей, которые 3 сентября, по его версии, в количестве более 20 человек учинили массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием в отношении него и еще ряда лиц с применением оружия. Заявление было зарегистрировано, вызван представитель Следственного комитета, которому и был передан мужчина для проведения дальнейших следственных действий.



Напомним, перестрелка в цыганском поселке на улице Депутатской произошла в субботу около 5 часов вечера. К дому Олега Шишова подъехало несколько автомобилей с вооруженными людьми. Чтобы защититься от более чем 20 нападавших, он открыл огонь по непрошеным гостям из ружья «Сайга». Всего от его рук пострадали 8 человек, двое из них, 27-летний борец ММА Кирилл Штриплинг и 17-летний парень, скончались в больнице 4 сентября.



Сразу после происшествия Шишов выехал в сторону Челябинской области и был объявлен в розыск. По одной из версий, причиной перестрелки был конфликт, произошедший между Шишовым и неким Дмитрием, который приходится мужем дочери его друга. Ссора между ними произошла вечером 2 сентября и завершилась на следующий день кровавой стрельбой.



О том, что ее муж собирается сдаться правоохранительным органам, рассказала вчера вечером жена Шишова, которая вышла на связь с журналистами. Ее также вызвали на допрос в Следственный комитет по Свердловской области. Супруга говорит, что ее муж защищал свою семью и, если бы он не открыл огонь по нападавшим, она и их трое детей погибли бы.



По сообщению ряда СМИ, Олег Шишов в 2014 году воевал на стороне ополченцев в Донбассе. У него действительно было оружие. Он является членом Оренбургского казачьего общества и атаманом хутора «Казачий рассвет».