В Москве женщину сбил пассажирский автобус

В понедельник, 5 сентября, пассажирский автобус сбил в Москве женщину-пешехода.

В пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции уточнили, что авария случилась утром в районе улицы Первомайская. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», женщина, пострадавшая в результате дорожно-транспортного происшествия, была экстренно доставлена в больницу. В настоящий момент информации о ее состоянии не поступало.

На месте сейчас работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Водителя автобуса опрашивают.

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