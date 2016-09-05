В Петербурге столкнулись мусоровоз и лось

Рядом с петербургским аэропортом "Пулково-1" случилось печальное происшествие.

Рано утром в понедельник, 5 сентября, мусоровоз сбил лося, который, вероятно, испугался и бросился под проезжающий автомобиль. Как сообщает сегодня новостной портал "Водитель Петербурга", на место случившегося прибыл егерь, который пристрелил раненое животное, а затем увез его тушу.

В настоящий момент в социальных сетях ведутся активные обсуждения инцидента. Информации о пострадавших в ходе аварии людях пока не поступало.

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