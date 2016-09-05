Жительнице Москвы банкомат выдал 5100 рублей одной купюрой

Жительнице Москвы выдали в одном из банкоматов Сбербанка невероятную купюру номиналом 5100 рублей.

Согласно последней информации, москвичка сняла деньги с карты рядом со станцией метро "Печатники" и на следующий день выяснила, что одна из пятитысячных купюр склеена с другой - номиналом 100 рублей. Позже женщина нашла и вторую фальшивку, которую отдала своей знакомой.

Как сообщает РЕН ТВ, в отделении банка сначала отрицали возможность подобного инцидента, однако позже сотрудники организации проверили подделку и вызвали полицейских. Интересно, что ущерб женщине пока никто не компенсировал.

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