Министры Польши летят в Лондон в связи с нападением на поляков

Сегодня ночью в британском городке Харлоу произошло нападение на двух поляков. Главы министерств иностранных дел, юстиции и внутренних дел Польши намерены в связи с этим в скором времени выехать в Лондон.

Представитель польского МИД подтвердил, что пострадавшие попали в больницу: один - с переломом носа, другой - с рассеченной бровью, передает ТАСС. Британская полиция занимается выяснением причины этого неприятного инцидента.

Неделю назад также в Харлоу группа молодых людей напала на двоих поляков средних лет. Они были так жестоко избиты, что один из поляков скончался.

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