Водитель по непонятным причинам хотел уйти от полиции и разогнался до скорости 200 км/час, - в итоге – столкновение и несколько покореженных машин, а автомобиль лихача (он выжил в аварии) разорвало пополам.

Автокатастрофа с участием нескольких машин произошла недалеко от Львова на Стрыйской трассе. Местный депутат Игорь Зинкевич на своей страничке в Facebook сообщил, что помимо виновника аварии, разбито еще два автомобиля, а сам лихач, когда спасатели извлекали его из кабины, был еще жив.

Зинкевич сообщил, что водитель BMW затеял погоню с полицией и столкнулся на трассе с другой иномаркой. BMW от удара раскололся пополам и вторая половина рухнула на проезжающие мимо «Жигули», погнув им крышу. В иномарке никто не пострадал, в «Жигулях» тоже.