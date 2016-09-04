Под Рязанью разбился самодельный самолет, пилот погиб

Легкомоторный самолет не дотянул до аэродрома Протасово в Рязанской области. Машина рухнула по неизвестным причинам: пилот, экстренно доставленный в местную больницу, скончался от полученных травм.

В МЧС сообщают, что самолет был самодельным. Что послужило причиной жесткой посадки, следствию еще предстоит выяснить. Крушение самолета произошло вблизи поселка Лествянка. Спасатели выдвинулись к месту аварии сразу после сообщения очевидца крушения и сделали все, чтобы спасти пострадавшего пилота. Однако, врачи были бессильны. Известно, что летательным аппаратом управлял один человек, пассажиров не было.