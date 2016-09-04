Пожилая жительница Ленобласти сбежала в Турцию

Шестидесятилетняя Надежда Ф. уехала в Турцию и написала оттуда своему сыну трогательное письмо, но сын уверен, что все не так просто и просит полицию вернуть маму, - он написал заявление о пропаже человека.

Заявление поступило в отделение полиции Ломоносовского района: мужчина сообщил, что его мать, жительница деревни Низино, уехала в Турцию и пропала. Портал «Лайф» выяснил, что женщина работает сестрой-хозяйкой в городской больнице № 37. Сын сообщил полиции, что его мать 16 августа уехала в Сочи, а оттуда должна была на пароме добраться до Турции. 26 августа он получил от матери послание «Сынуля, я в Турции. Остаюсь навсегда. Не переживай, всё хорошо. Я счастлива». Сын предполагает, что его мать уехала к мужчине, с которым познакомилась в интернете, что, по мнению сына, весьма подозрительно.