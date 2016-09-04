Пенсионерку сбил мусоровоз с мертвым водителем

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают подробности инцидента на дороге, в результате которого пожилая женщина погибла под колесами неуправляемого мусоровоза. Трагедия произошла в одном из сел Кемеровской области.

Перевозивший мусор автомобиль ЗИЛ выехал на полосу встречного движения, насмерть сбил пенсионерку и съехал с обочины под откос. Женщина скончалась от полученных в результате происшествия травм до приезда в больницу. Прибывшие на место инцидента сотрудники ГИБДД обнаружили в кабине мусоровоза тело мужчины, скончавшегося за рулем. Предполагается, что у водителя случился сердечный приступ.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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