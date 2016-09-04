В РЖД начали собственную проверку по факту вопиющего инцидента, произошедшего в детском купе скоростного поезда «Сапсан». Камеры видеонаблюдения, расположенные в вагоне, сняли видео полового акта.

Скандальные кадры оказались в распоряжении Life. На них видно, что действие происходит непосредственно за спиной машиниста. Его отделяет от невоздержанной парочки, непонятно как оказавшейся на детской территории, лишь матовое стекло.

Пользователь, обнародовавший скандальное видео, уверяет, что секс-оргии происходят в детской зоне скоростного поезда нередко.

Просторные детские зоны в «Сапсанах» появились два года назад. Там имеется несколько кресел, место для коляски и пеленальный столик.





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