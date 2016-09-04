В Петергофе вызвали полицию на цирковое выступление

На выступление цирка, приехавшего в Петергоф с гастролями, зрители вызвали полицию. Обеспокоенные граждане засомневались, есть ли у животных необходимые прививки, раз артисты показывают представление в неприспособленном для этого помещении.

Многие из зрителей пришли на выступление цирка с детьми. Как сообщает Life, жители Петергофа сочли, что здание кинотеатра, в котором было показано представление, не соответствует нормам безопасности. Однако директор кинотеатра, в котором проходили представления, заверила, что при заключении договора с цирком ветеринарные документы были предоставлены и проверены.

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