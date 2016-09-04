Самолет главы республики Саха совершил экстренную посадку

В аэропорту Владивостока в результате возникновения внештатной ситуации экстренно сел самолет, на борту которого находилось шестьдесят шесть человек, в том числе делегация ВЭФ и Егор Борисов, занимающий пост главы республики Саха.

Во время набора высоты произошла экстренная ситуация: у крыла самолета в результате возникших неполадок не были убраны подкрылки. Командир принял решение прервать рейс и вернуться в аэропорт, из которого бы совершен вылет.

Рейс по маршруту Владивосток-Якутск состоялся позднее на резервном авиалайнере. В данный момент создана комиссия для расследования причин произошедшего.

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