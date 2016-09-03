Далеко не ушел: в Екатеринбурге полиция задержала челябинского педофила

Две недели вся полиция Урала искала серийного педофила, который больше года держал в страхе жителей Челябинска. Преступник был задержан оперативниками Екатеринбурга при попытке вылететь из страны.

По версии следствия, последнее свое преступление задержанный совершил 16 августа: вечером на пересечении улиц Образцова и Воровского в центре Челябинска он надругался над семилетней девочкой, после чего и ударился в бега. У следователей есть основания считать, что задержанный причастен к серии подобных преступлений, совершенных в прошлом году в Тракторозаводском районе Челябинска. Подробности задержания педофила не разглашаются, но журналистам стало известно, что оперативникам Екатеринбурга помог составленный их коллегами фоторобот преступника - когда тот попал на видеокамеры аэропорта, его опознали и провели задержание.