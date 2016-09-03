Вертолет Ми-8 Минобороны РФ совершил жесткую посадку на Сахалине и загорелся

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на аэродроме «Сокол» в Долинском районе острова Сахалин. На борту загоревшегося воздушного судна находилось десять военнослужащих, один из них пострадал.

Источники в экстренных службах региона сообщают, что всего на борту винтокрылой машины было десять человек: три члена экипажа и семь пассажиров. Пострадал лишь один из пассажиров, он получил черепно-мозговую травму. Известно, что ЧП произошло около 15.00. Вертолет заходил на посадку в сложных метеоусловиях и при касании земли опрокинулся на бок, после чего загорелся. Сообщается, что пожар был полностью локализован в 15.37 мск.