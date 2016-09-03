В серьезное ДТП на трассе М4 «Дон» в Ростовской области ранним утром попал пятикратный чемпион мира и президент Федерации сумо России Алан Караев. Он находится в травматологическом отделении одной из местных больниц.

По предварительным данным, водитель внедорожника Hyundai Grand Santa Fe не справился с управлением и въехал в грузовик, припаркованный на обочине. Авария могла произойти из-за рассыпанной на дороге пшеницы. Ранее на этом месте перевернулась перевозившая ее фура.

У Караева черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и травма брюшной области.

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