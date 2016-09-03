В Наро-Фоминске женщина родила ребенка на улице и скрылась

Новорожденную девочку нашли в яблоневом саду Наро-Фоминска на улице Головина, - малышка, завернутая в легкую футболку, провела 11 часов на ледяной земле. Ребенка обнаружили, потому что он плакал.

Нашедшие ребенка не обнаружили рядом матери и вызвали полицию. Правоохранители укутали новорожденную в форменную одежду, оказали первую помощь и доставили в детскую больницу. Врачи определили, что подкидышу не больше суток от роду.

Оперативники нашли горе-мамашу, - ей оказалась 35-летняя уроженка Мордовии, многодетная мать. У женщины трое детей: старшего воспитывает отец, младший, второклассник, живет с мамой, - он и стал свидетелем рождения своей сестры. Дама объяснила стражам порядка, что схватки у нее начались во время прогулки по саду, а помощь она вызвать не смогла, так как у нее на телефоне сел аккумулятор. Правда, это не объясняет, почему молодая мать бросила ребенка, поэтому полиция стала разбираться в обстоятельствах ЧП, а молодая мама пока дала подписку о невыезде.