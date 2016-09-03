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В Москве "Мерседес" провалился под землю

3 сентября 2016, 15:11 [ «АН-Москва» ]

В Москве "Мерседес" провалился под землю
globallookpress.com

Красный Mercedes провалился под землю на автопарковке в Проточном переулке Москвы. Грунт провалился более чем на два метра. Пока неизвестны причины провала и размер ущерба, о пострадавших тоже не сообщается.

Престижную иномарку удалось извлечь из огромной ямы с помощью автокрана. Известно, что в момент инцидента в автомобиле никого не было.

Ранее «Суть событий» писали о провалившемся большегрузе в Магнитке, однако там машина провалилась из-за огромной массы и в месте, не рассчитанном на подобные нагрузки. Почему провалилась автопарковка, предназначенная для легковых автомобилей, предстоит еще выяснить специалистам.

 

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