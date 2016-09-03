В Беслане совершено нападение на журналистов

Сотрудники изданий “Новая газета” и “Такие дела” подверглись нападению в Беслане. Журналистов облили зеленкой и отняли у них мобильные телефоны. Об этом написал основатель «Таких дел» Дмитрий Алешковский в соцсети Twitter.

Елена Милашина, сотрудник издания “Новая газета” рассказала в своем блоге в социальной сети Facebook, что нападение произошло на территории Первой школы. Неизвестные люди в гражданской одежде напали на журналистку Елену Костюченко, отобрали у нее мобильный телефон и камеру, а потом насильно вывели за пределы территории школы. То же самое произошло еще с двумя журналистками. Костюченко до сих пор не вышла на связь.

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