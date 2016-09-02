В Новосибирске водитель троллейбуса бросил бессознательного пассажира на тротуаре

Водитель трамвая № 10 в Новосибирске вытащил пассажира из салона и оставил на тротуаре. Этот инцидент возмутил общественность, появились фотографии с места ЧП в соцсетях… Выяснилось, что пассажир был пьян.

В департаменте транспорта мэрии Новосибирска со ссылкой на данные МКП «Горэлектротранспорт» сообщили, что пассажир, которого водитель трамвая «выгрузил» на платформу остановки «Бугринская роща», был сильно пьян. Кондуктор трамвая пояснил, что пассажир сел в вагон на остановке «Площадь Сибиряков-Гвардейцев», а вот выйти сам не смог, - так и доехал до конечной. Водитель обратился за помощью к полицейским, но те откзазались. Пришлось водителю самому вытаскивать пьяного наружу.

В «Горэлектротранспорт» Новосибирска упомянутый водитель был на хорошем счету (первый класс квалификации, 20 лет безупречной службы), но теперь ему грозит дисциплинарное взыскание. О наказании полицейских, которые отказали водителю в помощи и не забрали пьяного, речи нет.