В Нижней Салде обезвредили банду детдомовцев

Полицейские Нижней Салды задержали троих подростков 15 и 16 лет, совершавших кражи из торгового павильона на улице Ломоносова, 10. Неизвестные похитили из магазина одежду и обувь на сумму свыше 8 тысяч рублей. Установлено, что налет на торговый павильон совершили воспитанники местного детского дома, которые уже находились в поле зрения правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.



Второй налет произошел 23 августа в первом часу ночи. В дежурную часть вновь поступило сообщение о проникновении в тот же самый торговый павильон. Злоумышленники забрались в магазин через окно на третьем этаже, рядом с которым проходит труба, и точно так же выбрались обратно.



Нарушители были задержаны недалеко от места преступления. Полицейские заметили в руках у подростков фирменные пакеты. В ограблении принимали участие семь подростков в возрасте от 13 до 16 лет. В общей сложности они вынесли из магазина 17 пакетов с едой, одеждой, канцтоварами и алкоголем. Ущерб, нанесенный магазину, составил 45 тысяч рублей. В обоих случаях инициаторами налетов на магазины были одни и те же подростки.



В отношении юных грабителей возбуждены уголовные дела по пп. «а», «б» части 2 статьи 158 УК Российской Федерации (кража группой лиц с проникновением в помещение). В отношении директора детского дома также будут приняты меры административного воздействия по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей.



Напомним, в ночь с 31 августа на 1 сентября в Рефтинском спецучилище для трудных подростков под Асбестом произошел массовый бунт. Дети устроили погром в столовой и разбили окна. Более 30 подростков находятся в бегах. Часть беглецов вернулись обратно добровольно. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.