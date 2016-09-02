В Рефтинском спецучилище - второе ЧП

1 сентября, из Рефтинского спецучилища закрытого типа вновь сбежали воспитанники. По предварительным данным, во втором побеге приняли участие 13 трудных подростков. Семеро несовершеннолетних нарушителей по-прежнему находятся в розыске, передает ТАСС со ссылкой на комментарий уполномоченного по защите прав детей Свердловской области Игоря Морокова.



«К территории Рефтинского спецучилища приближены наряды полиции, которые будут осуществлять патрулирование до нормализации обстановки персоналом данного учебного заведения. Поисковые мероприятия по установлению места нахождения подростков продолжаются. Обращаем внимание, что спецподразделения органов внутренних дел в мероприятиях участия не принимают», - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области



Всего за последние три дня с территории Рефтинского спецучилища было совершено два побега. В ночь с 31 августа на 1 сентября подростки устроили бунт. Дети отказались от приема пищи, разгромили столовую, побили окна и посуду и сбежали с территории через забор, воспользовавшись постельными принадлежностями. Часть из них позже вернулись в спецучилище добровольно, 34 подростков были объявлены в розыск. В поселке объявлен режим тревоги, полиция выставила заградительные отряды и начала прочесывание местности.



По предварительным данным, причиной бунта подростков стало недовольство внутренним распорядком в учреждении. В настоящее время по факту массового бегства воспитанников Следственный отдел по городу Асбест проводит доследственную проверку.



Между тем, массовый бунт в Рефтинском спецучилище проходит не впервые. Подобное уже случалось в 2011 году. Тогда причиной побега подростков стал конфликт из с руководством учреждения. В прошлом году замдиректора Рефтинского спецучилища №1 обвинили в издевательствах над детьми и превышении должностных полномочий.



В ТАСС сообщают, что уже сегодня состоится заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних с участием специалистов из Минобрнауки РФ. По мнению свердловского омбудсмена, беспорядки в Рефтинском спецучилище могут быть связан с серьезными упущениями со стороны Минобрнауки РФ. Передает ТАСС слова Игоря Морокова. Всего в России действует 23 учреждений закрытого типа для малолетних преступников, в числе них и Рефтинское спецучилище №1.