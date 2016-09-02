Мужчина, зарубивший в теплице ребенка топором, арестован

В Чите суд арестовал мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве ребенка на дачном участке.

Как сообщается на официальном сайте СУ Следственного комитета по региону, после вынесения решения об аресте обвиняемого в убийстве следователь назначил необходимые экспертизы. В настоящий момент продолжается следствие по данному громкому уголовному делу.

Напомним, вечером 30 августа двое детей отправились на участок рядом с домом поливать грядки. Родители забеспокоились, когда мальчик и девочка не вернулись домой через три часа, и отправились их искать. Через некоторое время в одной из теплиц нашли труп мальчика с множественными рублеными ранами и окровавленную девочку.

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