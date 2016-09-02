Житель Уфы угнал троллейбус, его осудили

Сегодня стало известно, что 41-летнего жителя Уфы осудили за угон троллейбуса.

Мужчина решил угнать транспортное средство в июне текущего года на остановке "Колхозный рынок", когда водитель оставил дверь открытой. Уфимец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль троллейбуса и решил сам доставить себя домой. Его планам не суждено было сбыться - через несколько ему повстречалось маршрутное такси, в которое он и врезался, не справившись с управлением.

Житель Уфы, страдающий тяжелым заболеванием, раскаялся, вследствие чего суд приговорил его к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно, передает UfacityNews.

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