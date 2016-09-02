В Ленинградской области утонул депутат Павел Некозырев

Утонул на реке Оредеж (Ленинградская область) депутат от «Единой России» Павел Некозырев, сообщает местный портал 47news. Тело депутата до сих пор не обнаружено, ведутся поиски. Трагедия произошла 27 августа.

СМИ сообщают, что 31-летний Павел Некозырев совершал прогулку на катере со своей женой и еще четырьмя приятелями. В районе деревни Клуколово судно в результате слишком резкого маневра опрокинулось, и все пассажиры оказались в воде. Пятерым удалось добраться до берега и спастись, не выплыл только Павел Некозырев. Тело утонувшего ищут спасатели, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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