В московском клубе произошла драка, есть раненые

Поздно вечером в четверг, 1 сентября, в одном из московских ночных клубов произошла драка.

Несколько человек вступили в словесную перепалку, переросшую в конфликт, в ходе которого было применено холодное оружие. Согласно данным портала Life, инцидент произошел в клубе под названием "Джафра" на Совхозной улице столицы. На место происшествия незамедлительно прибыли врачи, которые оказали пострадавшим первую помощь и отправили их в ближайшее медицинское учреждение.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают причину возникновения драки с оружием между посетителями заведения.

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