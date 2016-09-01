В центре Москвы разбился байкер

В Москве произошло ДТП с летальным исходом: на пересечении Наставнического переулка с Костомаровской набережной в центре Москвы насмерть разбился байкер, упав с мотоцикла.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию, байкер не сумел справиться с управлением на повороте. Мотоцикл опрокинулся набок, после этого его протащило несколько метров. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался ещё до приезда скорой помощи.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

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