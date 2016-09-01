Оппозиционера Яшина задержали в Москве

Оппозиционера Илью Яшина задержали в Бабушкинском районе Москвы. Зампредседателя партии ПАРНАС взяли во время встречи с избирателями.

Об этом сам Яшин сообщил на своей странице в Twitter.

"Рассказал избирателям Ляскина про доклад "Партия Криминальная Россия". Тут же свинтили полицейские и везут в отдел", - написал оппозиционер.

Позже стало известно, что Яшина задержали, когда он пришел на встречу с избирателями кандидата в Госдуму от партии ПАРНАС Николая Ляскина, чтобы рассказать о своем новом докладе, уточняет РБК.

После того, как выступающие раздали копии прочитанного доклада людям, к ним подбежали пятеро сотрудников МВД во главе с капитаном полиции из уголовного розыска. Яшин был задержан и доставлен в ОВД „Бабушкинское“.