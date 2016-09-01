Семнадцатилетняя школьница сбежала в Вятские Поляны со своим шестидесятилетним любовником. Девочка познакомилась с шестидесятилетним мужчиной, когда работала официанткой в одном из летних кафе своего города. Мужчина вскоре уехал в Москву, но их общение продолжилось по телефону.

Обеспокоенные родители выяснили, что пожилой любовник дочери - аферист, который упоминалось в СМИ как человек, выдававший себя на параде в честь Дня Победы за маршала СССР. Школьница не стала слушать родителей и в конце концов сбежала из дома. В Вятских Полянах около месяца любовники жили при женском монастыре, причем школьницы выдавала мужчину за своего дядю. Когда же родители девочки нашли ее, пожилой мужчина получил травму черепа в результате потасовки с отцом.

Сейчас и отец, и любовник девочки находятся под следствием.

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