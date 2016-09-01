В Москве эвакуировали Библиотеку им. Ленина: поступило сообщение о бомбе

В Москве полиция проводит проверку в Библиотеке имени Ленина.

Правоохранителям поступил анонимный звонок с сообщением о бомбе. К библиотеке направлены саперы и сотрудники полиции, сообщили агентству РИА Новости. По словам источника, из здания вывели около полутора тысяч человек. Также на место происшествия, кроме саперов и полиции, отправлены пожарные расчеты, медики и автомобиль с сотрудниками МЧС.

Также существует информация, согласно которой звонивший в полицию аноним был пьян.

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