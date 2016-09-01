В квартире в Москве нашли тело неизвестной девушки

В квартире жилого дома на западе Москвы обнаружили тело девушки без признаков насильственной смерти.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлию Иванову.

Иванова рассказала, что днем в четверг в полицию обратился молодой человек, проживающий в квартире на Инициативной улице.

Он обнаружил у себя в ванной труп девушки, с которой совсем недавно познакомился.

Следственные органы проводят по данному факту доследственную проверку. Сейчас устанавливается личность умершей девушки и причина ее смерти, также назначена судебно-медицинская экспертиза.

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