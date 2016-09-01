Владелец пензенского кафе забетонировал посетителя в бочке

В Пензенской области был арестован владелец одного из кафе по подозрению в убийстве мужчины, который уже год числится пропавшим без вести. Его тело было найдено расчлененным и залитым бетоном в бочке, найденной в складском помещении магазина.

Как было установлено следствием, в сентябре 2015 года в одном из местных кафе вспыхнула ссора между владельцем и посетителем. Хозяин кафе убил мужчину из пистолета, а затем расчленил его тело и закатал в бетон. В ходе обыска подозреваемый добровольно сдал сотрудникам правоохранительных органов пистолет ПМ.

В данный момент подозреваемый задержан. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

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