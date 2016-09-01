Дачник в Чите напал с топором на детей

В Чите произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Мужчина напал с топором на двоих детей, которых он заподозрил в воровстве. Решив, что школьники воруют овощи с его приусадебного участка, мужчина набросился на детей с топором. В результате десятилетний мальчик погиб, двенадцатилетняя девочка находится в больнице.

Сразу после совершения преступления мужчина попытался скрыться, но был задержан уже спустя сутки. Его имя пока не разглашается. По предварительным данным, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на соседских детей, которых родители отправили в находящуюся на их участке теплицу за овощами. Сам преступник заявляет, что все произошедшее для него было словно в тумане.

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