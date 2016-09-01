Стало известно содержимое предсмертной записки школьницы из Саратова

Предсмертная записка 15-летней саратовской школьницы смогла пролить свет на причину такого поступка девушки. Она не смогла пережить смерть своего 19-летнего возлюбленного, который также покончил с собой.

Смерть 15-летней школьницы накануне 1 сентября шокировала жителей Саратова. Девушка оставила предсмертную записку, в которой объясняла, что решилась на этот шаг из-за смерти своего молодого человека. Он также покончил жизнь самоубийством шесть дней ранее.

Как сообщает Life.ru, молодой человек ушел из жизни после того, как поссорился со своей девушкой в день её рождения. По факту случившегося ведется доследственная проверка, которая позволит выяснить подробности произошедшего.

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