Движение на проспекте Мира в Москве перекрыли, образовалась гигантская пробка

Днем в четверг, 1 сентября, на проспекте Мира в Москве перекрыли движение в сторону центра столицы.

Согласно последней информации, в результате перекрытия движения на проспекте Мира сегодня образовалась гигантская пробка, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Уточняется, что затор растянулся практически до МКАД, автомобили не могут сдвинуться с места и развернуться.

Более того, в районе проспекта Мира, согласно некоторым данным, в настоящий момент кружит вертолет. В департаменте транспорта столицы заявили, что ничего не знают о причинах случившегося.

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