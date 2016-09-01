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Побегом из Рефтинского спецучилища заинтеревался СКР

1 сентября 2016, 12:32 [ «АН-Екатеринбург» ]

Побегом из Рефтинского спецучилища заинтеревался СКР

Следователи СКР начали доследственную проверку по факту массового побега воспитанников Рефтинского спецпрофучилища закрытого типа № 1 под Асбестом. 

Массовый побег учащихся произошел в ночь с 31 августа на 1 сентября 2016 года. Во время подготовки ко Дню знаний дети начали громить мебель, бить стекла и посуду в учреждении. После этого они, воспользовавшись постельными принадлежностями, перелезли через забор и сбежали. Сообщалось, что в массовых беспорядках приняли участие порядка 80 подростков, часть из них вскоре вернулась обратно, около 30 подростков находятся в бегах. В городе объявлен режим тревоги, правоохранители выставили заградительные отряды и начали прочесывание местности. 

В Рефтинском специальном профессиональном училище закрытого типа № 1 содержатся трудные подростки, которые попали сюда за совершение тяжких преступлений. По предварительной версии, массовый самовольный уход произошел в связи с несогласием ряда воспитанников с порядком, установленным в учреждении, сообщают в пресс-службе СКР по Свердловской области. Точные причины и обстоятельства произошедшего будут установлены уже по итогам доследственной проверки. 

В настоящее время большая часть воспитанников вернулась в спецучилище самостоятельно, остальных полиция продолжает искать. В ходе доследственной проверки будут допрошены участники беспорядков и другие воспитанники, а также руководство спецучилища и преподавательский состав. 

По итогам проверки будет приниматься решение о принятии мер профилактического характера. Между тем беспорядки в этом учреждении происходят не впервые. В 2011 году произошла подобная ситуация. Подростки разгромили мебель, побили стекла и сбежали из учреждения. По одной из версий, тогда причиной массовых беспорядков стал конфликт учеников с руководством спецучилища. В прошлом году замдиректора спецшколы обвинили в истязании несовершеннолетних и превышении должностных полномочий. Что стало причиной происшествия на этот раз, выясняют правоохранители.

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