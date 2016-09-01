В Саратове школьница свела счёты с жизнью перед 1 сентября

Трагедией завершилась жизнь 15-летней школьницы, тело которой было обнаружено в Саратове во дворе жилого дома. Согласно предварительным данным, девочка специально решила покончить с собой накануне Дня знаний.

15-летняя жительница Саратова покончила жизнь самоубийством. Её тело обнаружили прохожие в одном из дворов дома, располагавшегося на улице Веселая. Способ, который использовала школьница для самоубийства, неизвестен. По факту произошедшего начата доследственная проверка, которая позволит выяснить мотивы суицида и обстоятельства произошедшего, сообщает Life.ru. Немаловажным остается тот факт, что самоубийство совершено перед Первым сентября.

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