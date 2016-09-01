Грузовик в Башкирии переехал пешехода, который лежал на проезжей части

Сегодня в Башкирии на 67 километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк в Архангельском районе произошла страшная авария.

Грузовик на большой скорости переехал пешехода, который лежал на проезжей части. 23-летний водитель автомобиля ГАЗ-3010, который ехал в сторону Белорецка по неосвещенному участку дороги, не заметил человека, лежащего на дороге. Согласно данным пресс-службы Госавтоинспекции по региону, 41-летний мужчина скончался на месте дорожно-транспортного происшествия от полученных травм.

В ведомстве уточнили, что судмедэксперт осмотрит тело погибшего человека и выявит точную причину его смерти.

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