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Торговую сеть оштрафовали за то, что она мешала чепчанину смотреть телевизор

31 августа 2016, 15:19 [ «АН-Вятка» ]

Торговую сеть оштрафовали за то, что она мешала чепчанину смотреть телевизор
фото: pixabay.com

Один из жителей города Кирово-Чепецка обратился в Роскомнадзор с жалобой: кто-то или что-то мешает ему смотреть любимые телепередачи. Точнее создает радиопомехи, из-за которых телевизор плохо показывает.

Специалисты не отмахнулись от жителя улицы Фестивальной, а провели проверку, сообщает www.chepetsk.ru. И выяснили, что действительно, телевизоры некоторых жильцов дома №12 плохо показывают из-за помех, источник которых - уличные светодиодные светильники, установленные торговой сетью над одним из своих магазинов.

Организации было предписано устранить нарушение и заплатить штраф. Однако торговая сеть оспорила его в арбитражном суде Кировской области. Последний оставил все решения в силе.

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