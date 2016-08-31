|13:27
В Казани прошло автомобильное шоу с участием пилотов СМП РСКГ
|13:19
Автобус перевернулся в Ленинградской области
|13:03
Большой урожай кедрового ореха ожидают в Бурятии
|12:50
Второй день US Open стал для россиян неудачным
|12:41
Видео с жестоким избиением врача-рентгенолога в Подмосковье опубликовано в сети
|12:16
Семья из Озер получила официальное обвинение в убийстве приемной дочери
|12:14
Башкирская нефть и русская рулетка
|11:40
В Забайкалье ребенка жестоко зарубили в теплице
|11:36
«Шальке 04» арендовал Коноплянку
|11:31
Российская Паралимпиада начнется в один день с Паралимпиадой международной
|11:04
Антидопинговые агентства из 17 стран обсудили вопрос о реформировании WADA
|10:51
В одном из магазинов Ставрополя на ребенка упал шкаф, мальчик в коме
|09:50
У молодой женщины в Башкирии родился мертвый младенец, виноваты врачи
|09:13
В Подмосковье мужчина избил врача-рентгенолога из-за долгого ожидания
|09:00
Штайнмайер знает, как России вернуться в G8
|08:51
У жителя Москвы вооруженные преступники угнали Land Cruiser
|08:32
Жителей села в Приморье экстренно эвакуируют
|08:06
Туристы бросили в горах друга, чтобы успеть на самолет
|30.08 21:26
Лавров: Россия поднимет в ООН вопрос об отстранении паралимпийцев
|30.08 21:20
Российский пловец побил собственный мировой рекорд на стометровке
|30.08 21:13
Сборную России по футболу на матч с Турцией выведет новый капитан
|30.08 20:34
Германия не готова к подписанию соглашений по "Северному потоку-2"
|30.08 19:52
«Валенсия» арендовала Эль-Хаддади с правом последующего выкупа
|30.08 19:42
Россияне пересаживаются на иномарки
|30.08 19:34
Минфин России предложил снова повысить цены на водку
|30.08 19:03
Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав перейдёт из «Монако» в «Аланьяспор»
|30.08 18:57
Жители Ульяновской области собирают деньги на золотую медаль для Исинбаевой
|30.08 18:43
Российские байдарочники Дьяченко и Подольская останутся дисквалифицированными
|30.08 18:38
В Москве строители храма наткнулись на снаряд времен ВОВ
|30.08 18:01
IPC назвал условия восстановления членства Паралимпийского комитета России