Автобус перевернулся в Ленинградской области

Утром в среду, 31 августа, в Выборгском районе Ленинградской области перевернулся пассажирский автобус.

Согласно последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали не менее двух человек. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, в момент аварии в автобусе находились двадцать пассажиров.

Уточняется, что инцидент произошел на 11 километре автодороги Молодежное - Черкасово. По факту случившегося в настоящий момент проводится проверка.

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