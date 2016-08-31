У молодой женщины в Башкирии родился мертвый младенец, виноваты врачи

Суд Стерлитамака сегодня постановил, что три года назад у 23-летней местной жительницы родился мертвый ребенок из-за халатности врачей.

Беременной в 2013 году неправильно поставили срок и не провели диагностику, сообщает порта Proufu, ссылаясь на данные пресс-службы прокуратуры Башкирии. Впоследствии, когда женщина находилась на 10-м месяце беременности,у нее были осложнения, однако медики не госпитализировали ее своевременно, вследствие чего ребенок появился на свет мертвым. Специалисты утверждают, что трагедии можно было избежать при профессиональных и оперативных действиях врачей. Администрации больницы придется выплатить пострадавшей 400 тысяч рублей.

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