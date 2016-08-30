Спецоперация "Интерпола" в Екатеринбурге
30 августа 2016, 22:21 [ «АН-Екатеринбург» ]
На территории Свердловской области был задержан гражданин Молдавии, которого обвиняют в воровстве машин и денег. Действиями фигуранта нанесен материальный ущерб на сумму порядка 50 000 долларов США, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.
Молдаванина, находящегося в межгосударственном розыске с целью ареста и выдачи по инициативе МВД Республики Молдова за совершение мошенничества в крупном размере, задержали сотрудники отдела НЦБ Интерпола, Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области во взаимодействии с УФСБ России по Свердловской области.
В различных регионах Молдавии гражданин под предлогом оказания посреднических услуг по продаже и ремонту автомобилей обманным путем завладел шестью машинами, а также денежными средствами одного из потерпевших.
Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции № 9 УМВД России по городу Екатеринбургу. Проведена предэкстрадиционная проверка, по результатам которой фигурант заключен под стражу.