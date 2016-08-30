В администрации Заречного прошли обыски
30 августа 2016, 22:11 [ «АН-Екатеринбург» ]
30 августа в администрации Заречного городского округа прошли обыски, сообщил депутат Гордумы Михаил Ковалев. В Следственном управлении СКР по Свердловской области подтвердили данную информацию, сообщив, что мероприятия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту реализации администрацией городского округа Заречный нескольких земельных участков по явно заниженной выкупной стоимости, что повлекло ущерб в размере более 20 млн рублей.
По версии следствия, в период с июля 2013 по декабрь 2014 года неустановленные должностные лица администрации городского округа Заречный, используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы, из личной заинтересованности, предоставили гражданам в собственность несколько земельных участков, расположенных вблизи деревни Гагарка, по явно заниженной выкупной стоимости.
В результате противоправных действий должностных лиц администрации городского округа Заречный, по данным следствия, допущено существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, поскольку бюджету причинен ущерб на общую сумму более 20 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области.