В Москве строители храма наткнулись на снаряд времен ВОВ

Сотрудники МЧС вывезли на специальный полигон для утилизации снаряд времен Великой Отечественной войны, который обнаружили 30 августа при строительстве храма на юго-востоке Москвы. Снаряд был вывезен в 17.43.

Опасную находку сделали при проведении земляных работ при строительстве храма по адресу улица Вострухина, дом 7. В пресс-службе главка МВД подтверждают, что «обнаружен подозрительный предмет, напоминающий снаряд времен ВОВ со следами сильной коррозии».

В 17.43 снаряд с территории строящегося храма был изъят сотрудниками спецслужб для утилизации.

Ранее, в понедельник, снаряд времен войны изъяли со стройплощадки станции метро "Раменки" на западе Москвы.