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Тело мужчины несколько часов пролежало около областного суда Челябинска

30 августа 2016, 15:34 [ «АН-Челябинск» ]

Тело мужчины несколько часов пролежало около областного суда Челябинска
argumentiru.com

Сегодня, 30 августа, около 12-00 в районе Областного суда прямо на оживленной улице скончался неизвестный мужчина. Прохожие вызвали скорую помощь, но врачи констатировали смерть и уехали. Несколько часов труп мужчины пролежал на центральной улице.

Отметим, что по сообщению пресс-службы Управления МВД по Челябинску, рядом с телом все это время работали полицейские. Они собирали показания и ждали приезд мемориальной службы.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда в Челябинске тело долгое время не могут забрать специализированные службы. Некоторые представители ритуального бизнеса давно заявляли о том, что для таких случаев необходимо создать муниципальную ритуальную службу.

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