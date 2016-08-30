Дагестанец может сесть на семь лет за публичное оправдание терроризма

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя.

Мужчину подозревают в публичном оправдании терроризма. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы следственного управления СК РФ по республике.

29-летнего дагестанца подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

Следствие полагает, что в июле 2014 года мужчина в компании трех или более лиц призывал признать идеологию и практику терроризма правильными, поддержать их и подражать.

Санкция этой статьи - лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

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