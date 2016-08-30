Смерч в Сыктывкаре повредил 15 объектов малого и среднего бизнеса

По словам начальника сыктывкарского управления по делам ГО и ЧС Олега Атаманюка, 24 августа над улицами 1-я Промышленная и Мелиораторов прошел смерч. Однако метеостанция его не зафиксировала.

И это при том, что в эпицентре природного явления сила ветра достигала 32 метра в секунду. В результате смерча у зданий, принадлежащих частному бизнесу, были повреждены крыши. Также был нанесен ущерб высотным конструкциям и машинам. А вот жилые многоквартирные дома, к счастью, не пострадали.

Сейчас все пострадавшие от смерча могут получить в сыктывкарском управлении ГО и ЧС справку для предъявления ее в страховую компанию.

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