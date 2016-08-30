На курорте в Доминикане погиб россиянин

33-летний российский турист Александр Самохин скончался на курорте в Доминикане 28 августа. Всему виной несчастный случай в бассейне.

Родственники Самохина заявили, что страховая компания вовремя не предприняла все меры, чтобы спасти туристу жизнь, затягивала выплату средств по страховке и теперь намерена обратиться в суд сама.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену погибшего Марию. В страховой компании агентству сказали, что все обязательства перед Самохиным были выполнены в полном объеме. Однако суммы страхового покрытия не хватило, чтобы организовать эвакуацию на родину.

Мужчина, приехавший в Доминикану, подскользнулся около бассейна, упал и ударился головой о бортик. В результате Самохин сломал шейный отдел позвоночника.

Прогнозы доминиканских врачей были неплохими, и родственники решили транспортировать Александра на родину, чтобы там прооперировать. Однако страховая компания затянула с выплатами, сказала супруга туриста, и время было упущено.

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