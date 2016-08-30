В Кировской области на сборщика ягод напал медведь

Это случилось около поселка Брусничный (Верхнекамский район). Мужчина отправился в лес, чтобы набрать брусники. Увлеченный сбором ягод, он не заметил приближающегося хищника и поплатился за это...



По информации Интерфакса, который, в свою очередь ссылается на Твиттер зам министра окружающей среды Кировской области Виктора Бушменева, пострадавший госпитализирован. Сейчас хирурги пытаются спасти ему руку. Кроме того, с части головы мужчины снят скальп. Сейчас он лечится в ЦРБ города Кирса и состояние его тяжелое.

По факту нападения медведя на местного жителя проводится проверка, на ноги по подняты егеря и охотники. В связи со случившимся, было решено провести отстрел медведей в Верхнекамском районе, чтобы сократить популяцию этого хищника.

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